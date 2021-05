Spectacolul oferit de guvernanți nu are legatura cu pretinsa campanie de vaccinare. Este un kitsch ce se vrea ridicat la rang de izbanda. Premierul iși da ifose ținand scurte cuvantari colo și colo, prin parcari, vorbind nimicuri. Ține seama la vaccinați ca un socotitor de CAP. Dan Barna iși aranjeaza interviurile, indicand reporterilor ce intrebari […] The post Pe cand ne vaccinam și in stația de tramvai? first appeared on Ziarul National .