Municipalitatea timișoreana anunța ca lucrarile de inlocuire a corpurilor de iluminat public cu altele noi, cu led, au fost finalizate. Investiția continua pe Calea Aradului și Lipovei. In total au fost montate 145 corpuri de iluminat noi, cu consum redus de energie și un punct de control de la distanța a lampilor. Lucrarile continua pe ...