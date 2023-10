Pe căile ferate din Prahova vor circula trenuri electrice noi pe rutele spre munte și spre Buzău V. Stoica Autoritatea pentru Reforma Feroviara a desemnat caștigatorul pentru achiziția a 62 rame electrice regionale pentru trenurile metropolitane, o firma din Polonia – POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA – PESA. Potrivit informațiilor facute publice de catre Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, trenuri electrice vor intra in lucru pe trasee scurte, urmand sa deserveasca zonele marilor orașe cu densitate mare de trafic, pentru transportul feroviar de calatori. Conform aceleiași surse, caracteristicile tehnice ale acestor rame electrice sunt viteza de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

