Pe bune: De ce iubim CONCEDIUL?

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a fost anunțat prin apelul de urgența 112 miercuri dimineața in localitatea Jucu de Mijloc din comuna Jucu. Focul s-a declanșat la o casa particulara, iar pana la sosirea pompierilor, flacarile au fost stinse de localnici. Echipajele de pompieri au desfașurat operațiuni de inlaturare a efectelor…

- Val de permise reținute și amenzi, in urma unor acțiuni ale polițiștilor rutieri buzoieni. Oamenii legii au retinut 8 permise de conducere si au intocmit 3 dosare penale, infractiunile constand in „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului” In perioada 6 – 8 decembrie, politistii rutieri din…

- "Nu-i invidiați pe bogați ! Multe postari despre Ludovic Orban cum ca nu-i bogat. Cum sa traiasca cu atat de puțini bani, dom'le ??? Unii il lauda, il apreciaza, alții nu cred și mai sunt și d-aia care cred ca mai bine ar fi bogat, ca sa nu vrea sa fure- zic ei. Ca și cum daca ești bogat, morbul…

- Polițiștii locali au amendat zilele trecute trei persoane pentru abandonarea de deșeuri. Toate au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in oraș. Cei care sunt prinși ca arunca gunoaie pe strada sunt puși sa curețe zona, in caz contrar riscand amenzi de pana la 15.000 de lei, conform…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Valcea si cei din Brezoi au depistat doua transporturi ilegale de pește. Polițiștii au oprit pentru control pe raza orașului Brezoi, doua autoturisme, fiind identificați 4 barbați din comuna Daești.In urma controlului efectuat autovehiculelor polițiștii…

- Cu trenul de la Zurich la Berlin sau de la Viena la Veneția. Lupta cu incalzirea globala reinvie transportul feroviar de noapte in Europa Facute faimoase de filme precum "Crima din Orient Express", trenurile de noapte aproape au disparut in Europa, insa in prezent unele companii se gandesc…

- LIPOVA. Locuitorii din Lipova sunt doar cu numele oraseni, pentru ca au conditii ca la sat. Orasul nu mai are sistem centralizat de incalzire de aproape 20 de ani, iar locatarii celor aproximativ 500 de apartamente din blocuri se incalzec la sobe. Astfel, acolo unde isi tineau muraturile sau masinile,…