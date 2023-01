Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, parte din romanii angajați intr-un anume sector de activitate au beneficiat de scutiri de impozite. Pana de curand vorbeam doar de angajații din sistemul privat. Dar, conform unei decizii comune, luate de cinci ministere, scutirea se va aplica și in sectorul bugetar. Așadar, afla care…

- Liderul PSD s-a intalnit astazi, la Seul, cu o parte din comunitatea romaneasca din Republica Coreea. Ciolacu, alaturi de o premierul Romaniei și o delegație de deputați și miniștri, se afla zilele acestea intr-o vizita oficiala in Republica Coreea.

- Ce este, de fapt, misteriosul drum de caramida galbena din largul coastelor Hawaii-ului? ● Avem prima dovada clara ca dinozaurii se hraneau cu mamifere ● Delfinii evolueaza sub ochii noștri ● Mancați muraturi pentru o respirație de vis!

- Președintele PSD i-a transmis o scrisoare deschisa lui Karl Nehammer, inclusiv prin intermediul presei de la Viena, in care arata o serie de motive pentru care Romania și romanii ar trebui sa fie in Schengen.

- Cazul lui Niculae Badalau este simptomatic, ba chiar emblematic, pentru actuala guvernare. El a explodat in fata PSD, doar fiindca, din cand in cand, DNA mai da vagi semne de viata. Sigur, cu largul concurs al fostului baron PSD de Giurgiu, care era convins ca poate sa faca orice intr-o tara capturata…

- Carnea de vita este o specialitate in multe bucatarii din Romania, iar de aceeași parere au fost și cei care au decis sa o obțina prin moduri mai puțin legale. Iata cum au reușit oamenii sa o fure din magazinele Lidl, dar și ce masura au luat cei din supermarket.

- Romanii raman fideli preferințelor lor in ciuda prețurilor exorbitante. Dovada acestui fapt sta in faptul ca și in 2022, stațiunea din Romania cu cele mai ridicate prețuri este in continuare aleasa de cei mai mulți romani pentru petrecerea Sarbatorile de Iarna, iar hotelurile și pensiunile de 4 sau…

- In acest weekend, miliardarii și vedetele au petrecut Halloween intr-un loc din Romania cu o istorie cunoscuta in toata lumea. Castelul Bran, aflat in inima Transilvaniei, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este singurul care corespunde descrierii lui Bram Stoker, cunoscutul scriitor irlandez…