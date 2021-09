Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie vine cu noi „Poezii pe șase corzi”, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba In prima luna a toamnei, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in calitate de organizatori, vin in intampinarea iubitorilor de poezie și muzica cu un nou eveniment ce face parte…

- Guvernul Marii Britanii are in vedere sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 pentru persoanele care lucreaza in caminele de ingrijire din Anglia, sub rezerva unor scutiri limitate. De asemenea, guvernul britanic intenționeaza sa vaccineze impotriva COVID-19 intregul personal medical,…

- Cristi Manaila, unul dintre cei mai cunoscuți cicliști de anduranța din Romania, a luat startul in cea mai mare provocare a carierei. Sambata, 24 iulie 2021, Cristi Manaila a pornit catre Norvegia, capatul de linie al unui adevarat maraton pe bicicleta, NorhCape4000 2021 cea mai lunga și dificila cursa…

- Lidera extremei drepte din Franța și 15 politicieni europeni, inclusiv premierul Ungariei, iși propun o „alianța” in Parlamentul European pentru a „reforma Uniunea Europeana”. Marine Le Pen și cei 15 din extrema dreapta sau partidele conservatoare din Europa, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban,…

- Sindicatele din Aeroporturile din Paris au lansat un apel la greva pana luni, 5 iulie, context in care Ministerul afacerilor externe de la București ii atenționeaza pe cetațenii romani care vor sa calatoreasca in Franța ca pot aparea intarzieri la aterizarea și decolarea avioanelor, informeaza Agerpres…

- Aleksander Ceferin, președintele UEFA, cât și ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, au ajuns la București pentru a urmari partida Franța - Elveția, optime de finala de la Euro 2020 organizata pe Arena Naționala. Alte personalitați din lumea fotbalului mondial vor fi…

- Cel putin 200 de basarabeni sunt victime ale unei retele internationale de trafic de persoane, destructurate recent de autoritatile din Republica Moldova, Romania si Franta. Oamenii erau exploatati pe santierele din Hexagon.