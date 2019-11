„Pe bancă, lângă Ady Endre”: proiect urbanistic inedit al municipalității Un proiect inedit, primul de acest gen din Zalau, va fi finalizat și dat in folosința luna viitoare pe principala artera de circulație ce strabate centrul Zalaului. Este vorba despre o sculptura cu dublu rol, atat decorativ cat și funcțional, mai precis o statuie amplasata pe o banca, ambele parte din același proiect, o banca pe care zalauanii se vor putea odihni, dar vor putea sa faca și fotografii, așa cum se intampla in alte orașe din țara ori din Europa. Statuia il va reprezenta pe Ady Endre, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

