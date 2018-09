Experții care au elaborat studiul preliminar pentru viitoarea autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov traseaza o taxa de acces de 6,3 euro/100 km pentru autoturisme, 8,8 euro/100 km pentru vehicule comerciale grele și 12,6 euro/100 km pentru autocare, arata un document publicat in Monitorul Oficial, potrivit Mediafax. Autostrada se va construi in regim de parteneriat public-privat (PPP) și va fi operata pana in anul 2043. Studiul citat, care fundamenteaza viitorul proiect, conține estimari de trafic și de costuri, ajungand la concluzia ca va fi necesara aplicarea unei taxe de acces. Aceasta taxa ar…