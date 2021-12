Pe atunci România nu era în UE: Perioada când Moșul se numea Gerilă și era „activist de partid” Perioada comunismului a incercat sa ștearga din conștiința romanilor conotația creștina a Craciunului. Astfel, Moș Craciun a fost transformat in Moș Gerila, iar bradul de Craciun in Pom de iarna. Din anul 1948, cu Partidul Comunist Roman la putere, Romania avea zile de sarbatoare transformate in zile obișnuite de lucru, iar Moșul aparea in ziare doar sub denumirea de Moș Gerila și venea in ultimele nopți din an, 30 sau 31 decembrie, și nu in Ajun așa cum e tradiția. Bine, la oamenii carora nu le era frica de regimul comunist, Moșul venea atunci cand trebuie… In perioada comunista, moșul era activist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

