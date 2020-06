Stiri pe aceeasi tema

- „Pe aripile vantului/”Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme și programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor...

- Lungmetrajul „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme si programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informeaza Variety.Amazon isi…

- Lungmetrajul „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme si programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informeaza Variety.

- Filmul „Pe aripile vantului” a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia „Little Britain” a fost retrasa de pe BBC iPlayer, Netflix si BritBox, noteaza click.ro.…

- Clasicul film „Gone with the Wind/ Pe aripile vantului” (1939, in regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable si Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reactiilor negative...

- Platforma de streaming HBO Max a retras „temporar” filmul „Gone With the Wind/Pe aripile vantului” din grila. Lungmetrajul (3 ore si 58 de minute) cu 8 Oscaruri, calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras in plina mișcare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de…

- Filmul „Pe aripile vantului” a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de persoanele de culoare din Statele Unite. Lungmetrajul de patru ore, regizat de Victor Fleming si lansat in 1939, este considerat de numerosi…