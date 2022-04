WhatsApp va avea un nou tab, numit Communities, de unde utilizatorii vor putea accesa asa-zise comunitati – structura care va contine mai multe grupuri ce apartin aceleiasi categorii. Aceasta noua funcție ce faciliteaza aducerea la un loc a grupurilor de discutii care au acelasi numitor comun a fost extrem de mediatizata in aceste zile, in media tehnologica și nu numai. De exemplu, o scoala poate crea o comunitate care sa contina cate un grup de discutii pentru fiecare clasa. In acest fel, administratorul din partea scoli poate avea mai mult control asupra discutiilor dintre profesori si parintii…