Câte milioane de euro are Ciolos in conturile secrete

Dacian Ciolos, liderul Plus, se afla intr-o perioada nefasta din punct de vedere politic. Intrat intr-un con de umbra si devansat in sondajele interne de Dan Barna, Ciolos a ajuns sa comunice din ce in ce mai putin cu filialele din teritoriu. Pe alocuri, exista sefi de organizatii care il considera… [citeste mai departe]