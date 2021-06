Stiri pe aceeasi tema

- Soarele rasare iar pe strada Binacai Dragușanu, asta la doar o zi distanța dupa ce paparazzii Spynews.ro au surprins-o in compania lui Gabi Badalau, dupa ce anunțase desparțirea. Vedeta a publicat o imagine prin care a ținut sa precizeze cat de fericita e.

- Un lup, dintr-un sat din Republica Moldova, a colindat o zi intreaga in libertate pe ulitele din Danceni, fara sa puna pe nimeni in pericol si a fost prins dupa ce a furat o gaina. Animalul a evadat peste noapte din adapostul in care a fost dus si a fost capturat din nou a doua zi, urmand sa fie consultat…

- Cornel Ilie a lasat pretențiile de vedeta chiar și de sarbatorile de Paște. Artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro singur pe strazile din Capitala, dupa ce și-a cumparat o acfea la... pachet. Cantarețul a „uitat” de restaurantele de fițe și s-a mulțumit cu o bautura in mașina.

- Chiar daca nu duce lipsa de admiratori, Anna Roman le dovedește acestora ca este o femeie independenta și se poate descurca și singura la nevoie, iar noi avem dovada. Iata cum au surprins-o paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa niciodata nimic.

- Monica Roșu a devenit recent mama pentru prima oara. Fostagimnasta a nascut o fetița careia i-a pus numele Alia. Vedeta a explicat cum saschimbat viața ei de cand a nascut și cine o ajuta in creșterea micuței.„Suntem bine, cumințele, liniștite, mai și plangem. Alia este prioritatea noastra, totul s-a…