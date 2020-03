Pe aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni au fost montate termoscannere Primele termoscannere au fost montate, vineri, pe aeroportul internațional ”Henri Coanda” din Otopeni.Aceste dispozitive au rolul de a depista calatorii care au febra, un prim indiciu privind o posibila infectare cu coronavirus, mai ales in cazul celor care vin din zone cu un numar mare de infecții, precum China, Coreea de Sud sau Italia, noteaza G4Media. ”Vreau sa va dau o veste buna. Compania care a castigat licitatia pentru livrarea celor 35 de termoscannere pentru cele 16 aeroporturi s-a angajat ca primele cinci bucati vor sosi in Romania saptamana aceasta, pana vineri. Asadar, cinci termoscannere… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

