Stiri pe aceeasi tema

- Este prilej de mare bucurie in showbiz-ul romanesc! Smiley și Gina Pistol se casatoresc! Cei doi parteneri s-au așezat din nou pe banca marturisirilor, acolo unde, in urma cu doi ani anunțau ca vor avea un copil, și dau o noua veste mare! Iși anunța fanii din mediul online ca vor deveni soț și soție.…

- Smiley și Gina Pistol au stat din nou pe „banca marturisirilor“, unde in urma cu 2 ani și jumatate dezvaluiau ca vor deveni parinți. De data aceasta, pentru a-și anunța urmaritorii ca vor deveni soț și soție.

- Pe aceeași “banca a marturisirilor” pe care au spus ca vor deveni parinți, Smiley și Gina Pistol anunța ca se casatoresc. Dupa șase ani de iubire, cei doi au decis sa se cunune. Iata ce declarații au facut.

- Smiley și Gina Pistol sunt din nou pe “banca marturisirilor” pe care in urma cu 2 ani și jumatate dezvaluiau ca vor deveni parinți, de data aceasta, pentru a-și anunța urmaritorii ca vor deveni soț și soție.„Este firesc sa primiți vestea aceasta de la noi, inainte sa citiți in presa sau sa o auziți…

- Cu toții știm ca Smiley traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Gina Pistol, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și care l-a facut tatic. Imagini romantice cu cei doi partneri. Mai rar se afișeaza așa in fața fanilor.

- Netflix anunța astazi noua serie limitata Zero Day, un thriller de conspirație de la Creatorul / Producatorul Executiv Eric Newman, in cadrul parteneriatului sau cu Grand Electric Productions și cu Netflix. Noah Oppenheim se alatura, de asemenea, in calitate de Creator / Producator Executiv. “Sunt un…

- Jurgen Klinsmann (58 de ani), fost mare internațional german, ar urma sa revina pe banca tehnica, la 3 ani de la desparțirea de Hertha Berlin. Acesta s-ar afla in discuții cu Federația Sud-Coreeana de Fotbal, pentru a prelua funcția de selecționer, ramasa vacanta dupa ce portughezul Paulo Bento (53…

- Smiley și Gina Pistol au decis sa nu expuna chipul fetiței lor pe contul de socializare, insa, cei doi nu ezita sa dea detalii despre activitațile lui Josephine, care acum are doi ani și iși surprinde parinții zi de zi. Artistul a dezvaluit ce știe sa faca fiica lui la aceasta varsta. La aproape doi…