PE 9 NOIEMBRIE SE PRĂZNUIEȘTE SFÂNTUL IERARH NECTARIE TAUMATURGUL DE LA EGHINA “Asculta de Dumnezeu și implinește-i poruncile ca și Dumnezeu sa iți asculte rugaciunile și sa-ți implineasca cererile! Omule, viața ta este in Cer, incepe sa o traiești de aici de pe pamant. Mergand pe calea Bisericii, mergem fericiți pe calea lui Dumnezeu, spre Ceruri.”(Sfantul Nectarie din Eghina) La o zi dupa ce credincioșii au sarbatorit […] The post PE 9 NOIEMBRIE SE PRAZNUIEȘTE SFANTUL IERARH NECTARIE TAUMATURGUL DE LA EGHINA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…

- Atunci cand crezi cu adevarat in Dumnezeu, nu mai trebuie sa fii lezat de ce unii vin și arunca cu noroi. Lasa-i sa iși puna intrebarea de ce te duci la biserica sau “Ce cauta aștia la pupat oase de oameni morți?”. Cand ai sa mergi și tu, și ai sa vezi de […] The post Parintele Calistrat – Invațați…

- „Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Pazeste-ne pe noi, sub sfant Acoperamantul tau!”. Astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare mare pentru Biserica lui Hristos si pentru tot crestinul. „Desfacand stralucitorul sau…

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…

- “Barbatilor, iubiti pe femeile voastre, dupa cum si Hristos a iubit Biserica, si S-a dat pe Sine pentru ea…” (Ef. 5, 25). Orice cuplu crestin care a dorit sa se casatoreasca a trecut prin formalitatile cununiei civile, care i-au dat validitate in societatea seculara; apoi, prin participarea lor impreuna…

- “Linistea e o rapire a privirii in adincurile lui Dumnezeu, niciodata deplin patrunse, dar totdeauna simtite in infinitatea lor. De aceea, nimic nu-i atrage in afara pe cei ce au ajuns la ea, nimic nu-i tulbura.” Linistea nu e o simpla oprire a oricarei simtiri, a oricarei vieti interioare, ci in…

- Accidentul a avut loc dupa ora 22,00 la ieșirea din județul Buzau. Pasagera din dreapta șoferului asculta pe telefon muzica lautareasca și din cand in cand se observa cum indreapta telefonul spre șofer care pare atras de muzica, iar un alt pasager din spate transmitea live pe facebook. Transmisiunea…

- Cine rezista in nebunia asta și reușește sa se strecoare printre aceste mizerii ale zilei, poate spune cu adevarat ca este barbația dau curajos. De aceea, Sfanta Scriptura spune: “Indrazniți, nu va temeți! Fricoșii nu vor moșteni Imparația cerurilor!” Sa indraznim a ne ruga, caci Dumnezeu ii poate…