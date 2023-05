Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, incepand de astazi, 2 mai 2023, expoziția de fotografie „Cum respira pamantul”, organizata la Muzeul de Istorie din Targoviște. Expoziția itineranta a regizorului Dan Mihalcea este alcatuita…

- Luni, 1 Mai 2023, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, a pregatit o surpriza frumoasa tuturor celor care doresc sa-si petreaca timpul liber la unele dintre cele mai frumoase obiective turistice din judetul Dambovita – oferind turistilor un program…

- Comunicat de presa EXPOZIȚIE DE ARTA „ ȘTEFANIA GRIMALSCHI DOBREF - UNDA ȘI CORPUSCUL. MICA RETROSPECTIVA” Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita vineri, 21 aprilie 2023, ora 13:00, la deschiderea expoziției de arta „Ștefania Grimalschi…

- Cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, a pregatit o surpriza frumoasa tuturor celor care doresc sa-si petreaca timpul liber la unele dintre cele mai interesante obiective turistice din judetul Dambovita, oferind…

- Cum e sa afli ca 63.200 de turiști au ajuns in județul Dambovița in cele trei luni scurse de la inceputul anului 2023? E drept, partea leului revine Curții Domnești de la Targoviște, așa cum era de așteptat, mai ales in contextul proiectului derulat de Consiliul Județean Dambovița, cu cca 25.000…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, expozitia „GABRIEL POPESCU – ATELIERUL ȘI MELEAGURILE NATALE – donații 2019 – 2022 ale istoricului de arta IOANA BELDIMAN”, care a fost deschisa la Casa Atelier Gravor Gabriel Popescu…

- In preajma Sfintelor Sarbatori Pascale, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, incepand cu data de 7 aprilie 2023, expoziția „Agnus Dei. Mielul lui Dumnezeu. Cel ce ridica pacatul lumii”, organizata la Muzeul de Istorie. Tema…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita joi, 9 martie 2023, ora 12:00, la deschiderea expoziției retrospective de grafica și pictura a artistei Ana Oprișoreanu, ce va avea loc la Muzeul de Arta din Targoviște. Expoziția „ANA OPRIȘOREANU,…