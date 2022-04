Pe 30 aprilie 2022 va avea loc o eclipsa parțiala de soare. Aceasta este prima eclipsa parțiala de soare din acest an. Astronomii se așteapta la prima eclipsa parțiala de soare in 2022 pe 30 aprilie, a informat presa mondiala. Va fi vizibil din sud-estul Pacificului și din America de Sud (Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay și sudul Boliviei). Eclipsa de soare nu va putea fi observata de pe teritoriul Romaniei. O eclipsa totala de Luna , vizibila doar din America de Nord, va avea loc pe 15 mai. Articolul Pe 30 aprilie 2022 va avea loc o eclipsa parțiala de soare apare prima data in Bewoman.ro…