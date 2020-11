Pe 3 noiembrie, fix de ziua lor de nastere, Sore si Tudor de la Fly Project lanseaza „Lasa-ma sa-i spun”, o invitatie disco la dans si sinceritate

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Medvedi și Nicole Cherry aduc prima lor colaborare pentru piesa Atat de aproape. Bogdan Medvedi este un artist romantic, care vorbește despre iubire in melodiile sale. Atat de aproape este un manifest de dragoste, desenat pe note și versuri, despre sentimentele pe care doi tineri le traiesc atunci…

- Sore și Tudor de la Fly Project lanseazape 3 noiembrie, fix de ziua lor de naștere, „Lasa-ma sa-i spun”, o piesa discoce indeamna la dans, la distracție și la sinceritate in relații. Cu o dublaprovocare, una de dans pe canalul ei de TikTok, și una umana de a spune ce simți,indiferent cat este de neplacut,…

- Dupa ce a depasit in vara o serie de recorduri pe TikTok cu provocarea #maracaschallenge (peste 5.4 milioane de vizualizari in platforma), piesa MARACAS se intoarce acum cu un clip nou, care sa insoteasca mesajul puternic pe care Didy doreste sa-l transmita. Prin MARACAS, oamenii sunt inspirati sa fie…

- „Unde ești tu, unde, unde” este versul ce ii face pe RUBY și Emilian partași intr-o poveste de iubire cu un final neașteptat. Cei doi artiști colaboreaza pentru prima oara și lanseaza cea mai așteptata piesa a anului. „Unde” este un single sensibil, despre acea dragoste pasionala care apare doar o singura…

- EL Radu lanseaza „In lumea ta”, un single despre iubire și despre dorința de a-ți petrece timpul alaturi de cel care ți-a furat inima. Compusa de catre artist alaturi de Ivan Lincovschi și Ștefan Roșcovan, „In lumea ta” este o piesa ce are la baza povestea unui indragostit care simte din ce in ce mai…

- O noua piesa care ne pastreaza in atmosfera de vara s-a lansat astazi și se numește “Down”, o colaborare intre Supasoaka feat. Tony T. “Down” este o piesa pop cu influențe dancehall, un adevarat must have al playlisturilor muzicale cu zi tropical care dau multa energie pozitiva. Piesa a fost compusa…

- Dupa ce a colaborat cu BIBI, una dintre cele mai de succes vloggerite și artiste ale momentului pentru „Toate Fostele”, Antonio Pican lanseaza un nou single. „Joker” este o piesa fresh cu beat-uri trap și influențe hip hop, ce dezvaluie prin versurile sale ca dragostea poate invinge orice. Chiar daca…

- Continua cea mai cool emisiune a verii! Nu rata noua ediție Pepsi Retro Studio, pe 13 august, de la ora 17:00, alaturi de Lino Golden. Aduce o noua piesa veche, provocari in liveul de pa Facebook și YouTube Pepsi Romania, dar și pe TikTok, acolo unde Pepsi aduce vara asta un adevarat maraton de provocari…