- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania s-ar putea incheia la mijlocul verii anului viitor, cand un procent de 60-70% din populație ar trebui sa fie imunizat contra infecției cu coronavirus, potrivit coordonatorului campaniei, medicul Valeriu Gheorghița. Acesta a explicat la Digi24 cand va putea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…