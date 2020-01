Circulația tramvaielor și a autobuzelor prin Piața Unirii va fi intrerupta vineri, 24 ianuarie, in intervalul orar 7:00 – 15:00 (in funcție de necesitați), pentru a permite buna desfașurare a manifestarilor organizate de catre Primaria Municipiului Iași pentru sarbatorirea a 161 de la Unirea Principatelor Romane. Astfel, in rețeaua de transport public vor interveni urmatoarele modificari: tramvaiele nu vor circula pe tronsoanele: Targu Cucu – Piata Unirii – Copou si Targu Cucu – Piata Unirii – Gara; tramvaiele de pe traseele 1, 3, 7, 8, 9 si 13 vor intoarce in Targu Cucu; traseul 6 va avea parcursul:…