- Timisoara este in fiecare an, de 17 decembrie, in doliu. A fost cea mai sangeroasa zi a Revolutiei din Decembrie 1989 de la Timisoara. Macelul a fost ordonat chiar de Nicolae Ceausescu, care le-a reprosat fortelor de ordine ca au procedat de „parca ar fi fost Isus Hristos!”.

- In urma cu 32 de ani, Radio Europa Libera difuza primele marturii ale masacrului din Timișoara, din primele zile ale Revoluței. Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, era, in acele zile, redactor la acest post radio. El a impartașit la Digi24 cateva dintre amintirile pe care le are despre…

- Se intampla in Timișoara, oraș care candva a fost cunoscut ca primul iluminat electric sau ca inima Revoluției de la 1989. Dupa ce a lasat peste 100.000 de timișoreni fara apa calda și caldura, administrația Fritz a decis ca e cazul sa mai dea o palma votanților și a votat majoarea impozitelor locale.…

- Unul dintre liderii Revolutiei de la Timisoara, Claudiu Iordache, a decedat, familia acuzand, in anuntul postat pe pagina de Facebook a revolutionarului, ca acesta a fost diagnosticat gresit. ”Cu doua saptamani in urma si-a sarbatorit ziua de nastere impreuna cu noi, in bucurie si voie buna,…

- Revoluționarii timișoreni au pierdul doi lideri ai Revoluției din 1989, in doua zile: mai intai Ion Marcu (cunoscut pentru ca in timpul evenimentelor avea pe cap un cearșaf alb) și apoi Claudiu Iordache . Ion Marcu a fost printre primii revoluționari care a negociat cu Dascalescu, premierul comunist…

- „reMIND MAPPING ’89”, proiectul dedicat memoriei Revoluției in Timișoara, continua și anul acesta cu colectarea poveștilor sub forma de interviuri, dar și de imagini personale din același moment. Puteți contribui la realizarea unei arhive de memorie colectiva a orașului.