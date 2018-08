Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti in urma careia va fi stabilit calendarul competitional al Ligii a 3 a, sezonul 2018 2019, va avea loc vineri, 17 august, de la ora 13.30, la Casa Fotbalului din Bucuresti.In noua stagiune sunt inscrise 80 de echipe, judetul Constanta fiind reprezentat de Axiopolis Cernavoda care s…

- Vineri, 17 august, de la ora 13:30, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, va avea loc tragerea la sorți in urma careia va fi stabilit calendarul competițional al noii ediții a Ligii 3, s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incet, incet, Foresta Suceava incearca sa-și alcatuiasca un lot cat mai competitiv in perspectiva noului sezon competițional al seriei I a Ligii a III-a. Dupa ce mai mulți jucatori de baza au plecat de la gruparea de pe „Areni”, conducerea clubului sucevean face eforturi sa aduca fotbaliști pe care…

- In cadrul sedintei Comitetului Executiv, desfasurata joi, 2 august, la Casa Fotbalului, s-a aprobat raportul privind situatia cluburilor din Liga 3. Astfel, s-a aprobat reprimirea in Liga 3 a unor echipe retrogradate conform solicitarii Departamentului Competitii si afilierea provizorie a echipelor…

- Ieri a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalului, tragerea la sorti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019. In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare, din…

- Joi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al Ligii 2 Casa Pariurilor, sezonul 2018-2019. Campionatul va incepe in weekendul 4-5 august, urmand sa se joace 21 de etape pana la finalul anului, informeaza site-ul frf.ro

- Federația Romana de Fotbal a lansat azi trofeul Ligii a 2-a in cadrul unui eveniment la Casa Fotbalului, in sala "Nicolae Dobrin". Noul trofeu are o inalțime de 60 de centimetri și cantarește 13 kilograme. E realizata din bronz acoperit galvanic cu 20 de microni de argint, anunța FRF.RO. ...

- FRF a lansat noul trofeu acordat campioanei din Liga 2. Incepand cu acest sezon, Liga 2 Casa Pariurilor are un nou trofeu! Trofeul a fost lansat in cadrul unui eveniment special ce a avut loc la Casa Fotbalului, in sala ”Nicolae Dobrin”, informeaza FRF. ”Aceasta zi de reper pentru evoluția Ligii 2 nu…