- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, in data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, incepe campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie 2019, ora 7:00. Scrutinul se desfasoara…

- Biroul Electoral Central a anunțat, joi, rezultatele finale din turul I al alegerilor prezidențiale: Klaus Iohannis – 37,82% Viorica Dancila – 22,26% Dan Barna – 15,02% Mircea Diaconu – 8,85% Theodor Paleologu – 5,72% Kelemen Hunor – 3,87 The post Rezultate finale BEC, pentru turul I al alegerilor prezidențiale…

- Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur, urmand sa o infrunte in turul II pe Viorica Dancila, candidata PSD, potrivit exit-poll-lui realizat de Centrul de Sociologie Urbana șiRegional – CURS, in parteneriat cu Avangarde. Klaus Iohannis (PNL) – 39% Viorica Dancila (PSD) – 22,5% Dan Barna (USR-PLUS)…

- Numarul romanilor care au votat in țara la primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulți votanți se inregistreaza in continuare in București. La ora 08.43, se inregistrau 510.285 de alegatori care votasera…

- Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Kelemen Hunor, desemnat de Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) , candidatul UDMR la prezidențiale, și-a lansat candidatura, vineri, la Targu Mureș. Kelemen Hunor a spus ca va fi o campanie a respectului și a viitorului. Sloganul de campanie a candidatului UDMR este “Respekt pentru toți”. „Intotdeauna…