Stiri pe aceeasi tema

- Targușorul Brancovenesc și-a aprins Luminițele Nordului Targușorul Brancovenesc a imbracat din nou straie de sarbatoare, cu ocazia inaugurarii celei de-a zecea ediții a Ambasadei lui Moș Craciun. In perioada 7-24 decembrie, de luni pana vineri, in intervalul 16.00 – 21.00, iar sambata și duminica intre…

- In data de 13 decembrie, Mos Craciun soseste in oras. Alaiul lui va strabate Targovistea de la Teatrul „Tony Bulandra” pana in Piata Mihai Viteazu. Ora plecarii - 17:30. Ora sosirii - 18:00.

- In aceasta seara Moș Craciun impreuna cu doamna Craciun și echipa sa de spiriduși și-au facut apariția la o benzinarie aflata pe Calea București din Targu Jiu. Chiar daca inca nu a venit Craciunul, Moșul și echipa sa au fost darnici cu clienții benzinariei carora le-au imparțit bomboane…

- Se spune ca Moș Nicolae vine pe un cal alb, iar Moș Craciun intr-o sanie trasa de reni. Cunoscut și sub numele de San-Nicoara, despre Sfantul Nicolae se spune ca pazește soarele care incearca sa se strecoare pe langa el, pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte, unde va lasa lumea fara caldura și…

- Mos Craciun a intrat in febra pregatirilor pentru sarbatori. Batranul cu barba alba isi stabileste agenda alaturi de elfi si face lista cu adrese la care este asteptat sa lase daruri.

- De la 1 decembrie, patinoar in aer liber, in Mioveni! Ghirlande multicolore, stelute argintii, fulgi de nea, figurine 3D – sunt ornamentele care pot fi vazute deja montate pe unele artere ale orasului Mioveni, in parcuri și spații publice, cu o luna inainte de sarbatorile de sfarsit de an. Primaria…

- Despre Mircea Aurel Ciugudean am mai scris acum ceva vreme, aici. Domnul Ciugudean, un ilustru cadru universitar și un om care a ajutat de cate ori a avut ocazia orașul Ocna Mureș, s-a stabilit in Timișoara dupa absolvirea Facultații de Electrotehnica in 1962. A fost profesor, prodecan, a scris numeroase…