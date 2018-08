Stiri pe aceeasi tema

- Doar in weekend Primarul Mihai Mugur Toader vine in sprijinul locuitorilor sectorului 2, care doresc sa-și faca curațenie in case, și ii anunța, ca sambata, 28 iulie 2018, pot depozita deșeuri voluminoase și DEE-uri in fața imobilelor de domiciliu de unde vor fi ridicate, gratuit, de catre S.C. Supercom…

- Contributia privind nerealizarea obiectivelor de colectare a echipamentelor electrice si electronice, bateriilor si acumulatorilor portabili se amana pana la inceputul anului 2020, arata un newsletter publicat joi de compania de consultanta...

- Contributia privind nerealizarea obiectivelor de colectare a echipamentelor electrice si electronice, bateriilor si acumulatorilor portabili se amana pana la inceputul anului 2020, arata un newsletter publicat joi de compania de consultanta financiara Deloitte.

- Rezultate impresionante la finalul primei editii a campaniei nationale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice Romania Recicleaza: 30000 kg de DEEE colectate reprezentand sute de televizoare, monitoare, frigidere, masini de spalat, dar si echipamente IT&C si electrocasnice…

- Protejeaza-ți sanatatea si mediul in care traiesti! Participa la acțiunea de colectare a deseurilor electrice si electronice din Turda, sambata 23 iunie, intre orele 9.00-17.00! Read More...

- Cetațenii din aceste localitați vor putea depune prin aport voluntar, in containerele special puse la dispoziție in punctele de colectare menționate, deșeurile periculoase. Deșeurile periculoase sunt: ambalaje de la produse de igienizare, baterii și acumulatori portabili, ambalaje de la vopseluri…

- Asociatia Environ organizeaza, in perioada 1 iunie - 1 iulie 2018, prima editie a campaniei nationale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate "Romania Recicleaza", un proiect derulat in parteneriat cu autoritatile locale. Campania debuteaza pe 8…

- Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare Gorj a finalizat proiectul „Viața pentru Mediu, Viața pentru Om”, astfel ca unitațile școlare implicate au fost premiate. In cadrul proiectului au fost inscrise 31 de unitați școlare, la ...