Pe 1 mai, transportul public şi cel maritim din Grecia vor fi afectate de o grevă Transportul public si cel maritim din Grecia vor fi afectate de o greva, luni, pe 1 mai. Conform informatiilor aflate la dispozitia Ministerului roman de Externe, trenurile de suprafata si cele subterane, dar si feriboturile nu vor circula, timp de 24 de ore, incepand cu ora 00:00. Autobuzele si troleibuzele vor fi pe trasee, in Grecia, pe 1 mai, doar intre orele 9:00 si 21:00, iar circulatia metroului ar putea fi si ea perturbata. Intrucat sunt posibile modificari de ultim moment, MAE le recomanda cetatenilor romani care calatoresc in Grecia sa urmareasca anunturile autoritatilor locale. Rador/FOTO… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform informatiilor aflate la dispozitia Ministerului roman de Externe, trenurile de suprafata si cele subterane, dar si feriboturile nu vor circula, timp de 24 de ore, incepand cu ora 00:00. Autobuzele si troleibuzele vor fi pe trasee, in Grecia, pe 1 mai, doar intre orele 9:00 si 21:00, iar circulatia…

- Atenționare de calatorie pentru Grecia: Greva de 1 mai in transportul public terestru și maritim. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde luni, 1 mai, este programata o greva in transportul public terestru și maritim.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca a fost anuntata o greva, de 24 ore, in transportul public terestru si maritim, la data de 1 mai 2023.Conform informatiilor disponibile in acest moment, trenurile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde luni, 1 mai, este programata o greva in transportul public terestru și maritim. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Grecia e paralizata de o greva naționala de o zi declanșata de angajații din transporturi. Un gest de protest la adresa guvernului care, spun sindicaliștii, a neglijat complet sistemul de transport și astfel s-a produs recenta catastrofa feroviara, in care au murit 57 de oameni.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 16 martie 2023, principalele sindicate elene au anunțat organizarea unei greve generale, cu durata de 24 de ore.

- Șoferii de autobuz din orașul Mariupol, ocupat temporar de rusi, au intrat in greva, din cauza neachitarii salariilor – a anunțat consilierul primarului orașului, Petro Andriușcenko, transmite RBC, potrivit Rador. „Greva a coincis cu o lipsa aproape totala a motorinei pentru operarea autobuzelor” –…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat luni cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, pe 2 februarie, personalul trenului de suprafata din Atena, care asigura legatura cu Aeroportul International „E. Venizelos”/STASY, a anuntat organizarea unei…