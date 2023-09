Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi, 23 august 2023, la care a participat și Catalin Predoiu, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a anunțat ca Austria se opune extinderii spațiului Schengen. „Poziția noastra e ca sistemul Schengen ca intreg nu funcționeaza, de aceea nu suntem…

- Discuții in contradictoriu intre liderul USR, Catalin Drula, și Lucian Bode (PNL), fost ministru la Interne! Totul a pornit de la testele drugtest, dupa ce un șofer drogat a omorat doi tineri. Bode a spus Drula „se urca pe cadavre” in acest caz, insa Drula a venit imediat cu replica și ii cere premierului…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a avut miercuri, in contextul reuniunii informale a Consiliului JAI de la Logrono, Spania, o intalnire bilaterala cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, intalnire in care s-a realizat o analiza a proiectelor derulate in comun de Ministerul…

- UPDATE: Natalia Intotero a fost votata pentru a ocupa funcția de ministru al Familiei, in timp ce pentru portofoliul Muncii a fost votata Simona Bucura-Oprescu. Consiliul Politic National al PSD s-a adunat, luni, incepand cu ora 10.00, au anuntat oficialii partidului. Reuniunea se va desfașura prin…

- Cu ocazia "Zilei Independenteildquo;, sarbatorita astazi, pe 4 iulie, Guvernul Romaniei transmite "un calduros mesaj de respect si prietenie poporului american si Guvernului Statelor Unite ale Americii, tara care a promovat in lume, inca de la fondarea sa, idealuri de libertate, democratie, pace si…

- Eliberarea unui permis de conducere in urma unor fapte de coruptie comise de cei care au atributii in acest sens, este „un atentat la viata oricarui participant la trafic, este o crima", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu.

- Catalin Predoiu, ministrul propus de PNL la Interne, care in Cabinetul Ciuca a deținut portofoliul Justiției, a declarat miercuri, 14 iunie, dupa audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca este inadmisibil sa avem in Romania scoli "pline de droguri" si a subliniat ca spune asta "in…

- Rocada guvernamentala este programata sa se desfasoare pe repede inainte urmand ca pana joi guvernul condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu, sa fie investit in functie. PSD si PNL si-au impartit deja portofoliile si, potrivit informatiilor HotNews.ro, pare ca au decis sa lase UDMR in afara guvernarii.…