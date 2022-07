(P)Crypto Crash: Este momentul să cumperi “DIP”-ul? (P)Crypto Crash: Este momentul sa cumperi “DIP&"-ul? Investitorii cauta mereu strategia perfecta pentru a invinge piața. Chiar daca este imposibil sa gasiți momentul perfect pentru a intra in piața, unii spun ca evoluția prețurilor poate fi anticipata. Analizând lista criptomonedelor de top putem observa că multe dintre acestea au supraviețuit mai multor perioade de scădere, urmate de reveniri spectaculoase. Însă, aceastea sunt determinate de sentimentul investitorilor. Această teorie a dat naștere strategiei &"buy the… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

