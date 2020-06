Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea dintre USR și PLUS trebuie sa aiba loc pana la alegerile locale și parlamentare din acest an, numele noului partid va fi USRPLUS, iar conducerea unica a partidului va fi aleasa dupa alegerile generale, potrivit unui document intern trimis membrilor PLUS de Dacian Cioloș și Dragoș Tudorache…

- Liderul Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, considera ca Republica Moldova trebuie sa mearga la alegeri anticipate. Referitor la demiterea guvernului condus de Ion Chicu, Vladimir Voronin sustine ca acest lucru nu este o problema, problema este de fapt cine va veni in locul acestui guvern.

- Fostul președinte iranian, o figura emblematica, Mahmoud Ahmadinejad intenționeaza sa candideze la alegerile prezidențiale din 2021, in Iran Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, care s-a aflat in fruntea țarii in perioada 2005-2013, este gata sa candideze din nou la prezidențialele din 2021,…

- Cel mai bun moment pentru organizarea alegerilor locale este sfârșitul lunii septembrie, în timp ce alegerile parlamentare ar putea avea loc în 6 decembrie, daca epidemia de COVID-19 va permite, a declarat sâmbata seara premierul Ludovic Orban.Orban a spus, la România…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie, potrivit unor surse din partid.

- Deputatul din fracțiunea PSRM, Vasile Bolea, a depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC) pentru a afla daca este posibila organizarea alegerilor parlamentare anticipate in aceeași zi cu cele prezidențiale.

- Autoritatile siriene au anuntat joi amanarea alegerilor parlamentare, pentru a doua oara in doua luni, in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. "In cadrul masurilor de precautie luate de stat pentru a lupta impotriva coronavirusului", presedintele Bashar al-Assad a publicat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca "exista premise" ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie. "Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus - n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…