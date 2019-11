Stiri pe aceeasi tema

- Target de vanzare: peste 100.000 de produse PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din Romania și in același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, anunța organizarea campaniei Black Friday pe data de 15 noiembrie, in cadrul careia va oferi…

- kika, unul dintre cei mari cunoscuți retaileri de mobila și decorațiuni, anunța reduceri de Black Friday de pana la 55% la peste 400 de articole, in magazinele din Bucuresti Militari și Pallady, o parte din produsele selectionate fiind disponibile si online, pe kika.ro. Ofertele de Black Friday la kika…

- Retailerul evoMAG a anuntat, vineri, ca da startul celui mai mare Black Friday din istoria firmei si ofera discount-uri de pana la 86%, la peste 70.000 de produse. Fata de campania de anul trecut, cea din acest an este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere, potrivit…

- Fața de campania de reduceri de anul trecut, campania de Black Friday 2019 este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere. evoMAG va desfașura ediția din acest an a Black Friday in intervalul 1 – 17 noiembrie, pe parcursul a trei runde de reduceri. Ca și anul…

- Producatorul Windows a prezentat dispozitivul sau, denumit Surface Duo, in cadrul unui eveniment organizat miercuri in New York. Compania a declarat ca cele doua ecrane vor face utilizatorii mai productivi și a prezentat un videoclip cu persoane care folosesc un stylus impreuna cu telefonul.…

- Grupul sud-coreean Samsung a anuntat joi ca noul sau model de smartphone pliabil Galaxy Fold va fi disponibil incepand de vineri pe piata din Coreea de Sud, la patru luni dupa ce aceeasi companie a fost nevoita sa amane lansarea din cauza unor probleme la ecranul dispozitivului, transmite AFP.…

- Era o vreme când iPhone era cel mai popular telefon pentru poze. Între timp, situația s-a mai schimbat. Samsung și Huawei au luat din popularitate. Iar pentru 2020 Samsung pregatește un telefon cu totul special.

- Producatorul chinez de smartphone-uri OnePlus pregatește lansarea unui televizor, modelul urmand sa aiba diagonale intre 108 și 190 de centimetri, gama de top fiind inzestrata cu ecrane OLED, potrivit Yahoo News. Informațiile au fost prezentate de catre un utilizator de Twitter care anterior a prezentat…