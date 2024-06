Paznicul unui supermarket a fost înjunghiat de un bărbat nervos. De la ce a pornit totul Ce au transmis autoritațile in acest cazConform informațiilor furnizate de Poliția Constanța, atacul a avut loc in jurul orei 20:00. La scurt timp dupa incident, agresorul a fost identificat și reținut de autoritați, fiind acum in custodia poliției.Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca agentul de paza suferise rani provocate de un obiect ascuțit și taietor. Inca nu se știe natura conflictului și ce l-a determinat pe agresor sa recurga la acest gest. Cercetarile sunt in plina desfașurare , oamenii legii incercand sa stabileasca circumstanțele exacte ale atacului și sa adopte masurile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

