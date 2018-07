Stiri pe aceeasi tema

- Portarul de la Vama din Arad a murit in chinuri, duminica dupa amiaza, dupa ce poarta metalica de cateva tone s-a prabușit peste el. Nenorocirea s-a produs la vama de interior din oraș, in zona industriala a orașului. Portarul de la Vama din Arad a murit in jurul orei 15.20, potrivit imaginilor de pe…

- Un angajat al Teatrului de Opera si Balet "Maria Biesu" a cazut de pe scena si a murit. Totul s-a intamplat ieri, cand muncitorul, angajat in calitate de inginer tehnic, pregatea scena pentru un spectacol.

- In apropierea falezei din Tulcea, joi, un barbat de 55 de ani a murit dupa ce a cazut dintr-o barca. Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina joi dimineata pentru scoaterea unui barbat cazut din barca in apropierea falezei din Tulcea. Barbatul de 55 de ani a fost…

- O fetița de 10 luni a murit dupa ce a alunecat din brațele mamei sale care incerca sa-și faca un selfie in timp ce se afla pe scarile rulante ale unui centru comercial, scrie libertatea.ro.

- 12.25 Din pacate, muncitorul in varsta de 33 de ani, din Budila, care a cazut de la etajul al 8-lea ak blocului unde lucra, nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a decedat. Poliția a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, pentru neluarea și nerespectarea masurilor de securitate in munca.…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut, joi, in municipiul Brasov, de la etajul opt al unui bloc aflat in constructie in cartierul Avantgarden 3, acesta efectuand lucrari de amenajare la exteriorul cladirii,...

- Șoferul betonierei care a cazut de la cațiva metri inalțime a murit pe loc. Inspectoratul Teritorial de Munca s-a autosesizat și ancheteaza cazul, iar poliția face cercetari pentru ucidere din culpa. Muncitorul mort ajuta la consolidarea podului de pe care a cazut cu autoutilitara, dupa ce…