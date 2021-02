Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa trimita paznici in scoli dupa protestele impotriva plasarii in detentie a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, pentru a-i impiedica pe elevi sa participe la aceste demonstratii, a informat marti cotidianul rus Kommersant, citat de dpa, potrivit AGERPRES.…

- Rusia intentioneaza sa trimita paznici in scoli dupa manifestațiile impotriva plasarii in detentie a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, pentru a-i impiedica pe elevi sa participe la aceste demonstratii, a informat marti cotidianul rus Kommersant.

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de ingerinta, denuntand un comunicat al ambasadei americane la Moscova publicat in ajunul manifestatiilor de protest din Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, transmite AFP. Reprezentanta diplomatica americana avertizase pe site-ul sau…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Kremlinul da asigurari ca ”nu va lua in considerare” cereri occidentale de eliberare a principalului opozant rus Aleksei Navalnii si se declara ”ingrijorat” de indemnurile acestuia la manifestatii in masa - ”ilegale” in Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Este un caz intru totul intern,…

- O ancheta pentru "frauda pe scara larga" a fost deschisa in Rusia impotriva opozantului Aleksei Navalnii, in convalescenta in strainatate dupa presupusa lui otravire, au anuntat marti autoritatile de la Moscova, disidentul denuntand o "isterie" a Kremlinului, noteaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul…

- Moscova este din nou condamnata la CEDO pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou marti Rusia pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi, opozantul numarul…