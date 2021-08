Paznici gasiti cu nereguli de catre politistii cu atributii de control pe aceasta linie, din IPJ Buzau

In acest sfarsit de saptamana, in intervalul orar 16.00 – 19.00, politisti specialisti in sisteme de securitate din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au desfasurat o actiune pe raza municipiului Buzau privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor in conformitate cu legislatia in vigoare. Politistii au efectuat controale la 16 obiective asigurate cu paza proprie sau agenti din cadrul societatilor specializate si au verificat 11 agenti de securitate. Oamenii legii au urmarit in special implementarea masurilor stabilite in analizele de risc la securitate fizica si executarea serviciului…