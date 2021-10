Stiri pe aceeasi tema

- Un patron de magazin care și-a ieșit din fire și a omorat un client cu o lovitura de topor și-a aflat luni pedeapsa finala. Nicolae Farcaș, din Vicovu de Sus, a scapat de 1 an și 4 luni din pedeapsa dictata inițial de judecatorii de la Tribunalul Suceava, care il condamnasera la 13 ani și 4 luni de…

- Un barbat a impușcat mortal un angajat al unei benzinarii in Germania dupa ce aceasta din urma a refuzat sa-i vanda bere pentru ca nu purta masca. O crima care a provocat agitație in țara, unde este mobilizata o mișcare puternica opusa restricțiilor sanitare. Suspectul, un barbat de 49 de ani din Idar-Oberstein…

- Uciderea unui angajat in varsta de 20 de ani al unei statii de alimentare cu carburant, impuscat sambata de catre un client caruia a refuzat sa-i inacseze cumparaturile din cauza ca nu purta o masca de protectie impotriva covid-19, provoca marti reactii puternice in Germania, relateaza AFP. Angajatul…

- Angajatul unei benzinarii din Germania, in varsta de doar 20 de ani, a fost impuscat in cap de un client nervos ca i-a cerut sa poarte masca.Crima s-a petrecut in cursul zilei de sambata in orasul Idar-Oberstein. Potrivit raportului politiei, citat de Bild, un barbat in varsta de 49 de ani ar fi autorul…

- Un barbat de 49 de ani a impușcat un casier la o benzinarie din Renania-Palatinat, in urma unei dispute privind purtarea maștii anti-COVID. Barbatul s-a enervat ca angajatul nu a vrut sa-i vanda bere, pentru ca nu purta protecție pentru gura și nas, transmite Hotnews.

- Un barbat de 49 de ani a impușcat mortal un tanar de 20 de ani, casier la o benzinarie din Renania –Palatinat, dupa ce angajatul nu a vrut sa-i vanda bere pentru ca nu purta masca de protecție. Barbatul a fost arestat preventiv și a marturisit ca respinge masurile impotriva COVID-19.

- Plaje ticsite de turiști, hoteluri și pensiuni aproape de capacitatea maxima și masuri anti-COVID date uitarii. Așa arata litoralul romanesc in acest weekend cand a fost doborat recordul de turiști din actualul sezon estival: peste 200.000 de oameni.

- Adele are un nou iubit, relateaza presa mondena internaționala. Este vorba despre impresarul sportiv Rich Paul, cu care a și fost surprinsa la o cina in patru, potrivit pagesix.com . In imaginile surprinse, cantareața de 33 de ani apare in ipostaze apropiate de barbatul de 39 de ani, care este și impresarul…