Păzea! Pericol de inundații! Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a transmis marți mai multe avertizari privind creșterea cotelor de aparare pe mai multe rauri și bazine hidrografice din țara. 21 de bazine hidrografice sunt vizate. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si […] Articolul Pazea! Pericol de inundații! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

