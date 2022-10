Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit un exportator major de software și se va alinia tendințelor globale de trecere catre green tech, potrivit reprezentanților Thoughtworks Romania (NASDAQ: TWKS), o companie globala de consultanta in tehnologie care integreaza strategie, design si inginerie pentru a stimula inovatia digitala.…

- Camera Deputatilor a aprobat un amendament care prevede cresterea salariilor pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Deputatii au eliminat cresterea salariilor parlamentarilor.

- Astazi, Camera Deputaților a aprobat creșterea salariilor primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților consiliilor județene. Proiectul inițial includea demnitarii, insa au ramas doar primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene. 168 de deputați au votat…

- Romania intra in infrigement pentru ca nu respecta o directiva care ofera mai multe zile libere taților, pentru creșterea copiilor Romania intra in infrigement pentru ca nu respecta o directiva care ofera mai multe zile libere parinților, in special taților, pentru creșterea copiilor. Comisia Europeana…

- 84,5% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca ofera angajaților beneficii extrasalariale și ca acestea raman un criteriu important pentru candidați atunci cand iși aleg angajatorul. Tichetele de masa apar cel mai frecvent in structura pachetului de beneficii,…

- 84,5% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca ofera angajaților beneficii extrasalariale și ca acestea raman un criteriu important pentru candidați atunci cand iși aleg angajatorul. Tichetele de masa apar cel mai frecvent in structura pachetului de beneficii,…

- Proiect de lege prin care 6 si 7 ianuarie sa devina zile libere Boboteaza si Sfantul Ioan, adica 6 și 7 ianuarie, ar putea fi zile libere, potrivit unui proiect de lege inițiat și depus in Parlament de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis.

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a inregistrat, in perioada aprilie-iunie 2022, cel mai semnificativ declin de la publicarea datelor, in 2001, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC.