- Cresterea ratei inflatiei pune presiune pe majorarile salariale bugetate de companiile private din Romania pentru 2022, estimate anterior in medie la 7%, care ar trebui revizuite in sus cu doua - trei puncte procentuale, pentru a compensa erodarea puterii de cumparare.

- Companiile private din Romania estimeaza o creștere medie de 8,1% a salariilor de baza in 2022, dupa o majorare medie de 8,9% in acest an, arata studiul PayWell 2021, realizat de PwC Romania. Majorarea salariala raportata pentru acest an este de aproape doua ori mai mare fața de cea pe care…

- Un nou sondaj de opinie confirma cresterea de popularitate a social-democratilor (SPD) in dauna Uniunii Crestin-Democrate (CDU), inainte cu o luna de alegerile parlamentare federale, transmite DPA. Potrivit barometrului politic publicat de postul de televiziune public ZDF, SPD a urcat cu trei…