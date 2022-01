Stiri pe aceeasi tema

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a informat marti ca a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters,…

- Perioadele de criza alimenteaza teoriile conspiraționiste, populismul și chiar pornirile extremiste, ne arata realitatea de zi cu zi, dar și sociologia. Este ceea ce vedem și in Romania in ultima perioada, unde se intensifica discursul naționalist, anti-occidental. Narațiunile care pun pe fronturi…

- Preturile la gaze naturale in Europa au scazut puternic, vineri, datorita Rusiei care le va livra Europei, scrie Bloomberg. La aceasta se adauga și prognoza meteo care arata ca valul de frig nu va dura mult.

- Presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta, Sorin Minea, susține ca, la acest moment, consumul de carne și preparate din carne de porc in Romania este in scadere, ca de altfel in toata Europa. Ceea ce ne deosebește, insa, de restul continentului este piața gri spre negru,…

- Studiu EIT Food: Mulți romani sunt neincrezatori in beneficiile de sanatate de pe ambalajele produselor alimentare. O noua platforma europeana iși propune sa simplifice informațiile de pe etichete și sa-i ajute sa aleaga informat Romanii sunt neincrezatori cand vine vorba de beneficiile pentru…

- Canepa are o istorie indelungata, tumultoasa pe alaturi. Aceasta este o prezenta constanta in viata oamenilor, fiind cultivata de milenii. Insa, doar recent, de aproximativ 100 de ani, oamenii au inceput sa studieze efectele ei asupra corpului uman. Odata cu dezvoltarea stiintei, implicit a resurselor,…

- Ungaria nu va parasi Uniunea Europeana, dar va rezista tentativelor Bruxelles-ului de a-și eroda suveranitatea, a declarat duminica premierul Viktor Orban partidului sau Fidesz, relateaza Reuters.Naționalistul Orban, care se confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a fost reales duminica președintele…

- Piata criptomonedelor reprezenta luni, catre ora 10.00 GMT (12.00, ora Romaniei), 3.007 miliarde de dolari, potrivit site-ului CoinGecko, care urmareste piata a peste 10.000 de criptomonede. Analisti intampina dificultati – ca adesea in acest domeniu – sa gaseasca explicatii a cresterii de luni. ”Piata…