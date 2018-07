PaybyFace, un proiect care promite efectuarea de plati cu un selfie. Cum vrea sa schimbe un roman plecat in 1985 in State felul in care platim la cumparaturi

Stiri pe aceeasi tema

- Ella Chiriac (15 ani), eleva in clasa a IX-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, este medaliata cu bronz in 2018 la Olimpiada Nationala de Matematica, dar adolescenta a punctat la aceasta competitie de cand era in clasa a V-a, cand a obtinut o alta medalie de bronz, pentru ca in clasa…

- In perioada 4-15 iunie 2018, sub titulatura ”Operatiunea E-Commerce 2018”, s-a desfasurat pe plan international o actiune comuna a organismelor de aplicare a legii din 28 de state, printre care si Romania, actiune care a vizat combaterea fraudelor pe internet, produse in absenta fizica a cardurilor…

- Au grija de sanatatea mintala a oamenilor, ofera locuri de munca celor respinsi de societate, investesc intr-o educatie de calitate, incearca sa schimbe mentalitatea romanilor. Sunt tineri si, desi Romania le ofera putine perspective, nu s-au resemnat si nu au plecat din tara.

- De altfel, rata anuala a inflatiei a României, împreuna cu cea a Ungariei, vor fi cele mai mari din toata Uniunea Europeana în acest interval de timp si vor fi, totodata, singurele care vor atinge - sau vor trece - pragul de 3%. Doar unele state din spatiul extracomunitar…

- Soprana Angela Gheorghiu a spus, marti seara, ca nu are datorii la statul roman, asa cum a precizat primarul Gabriela Firea si ca afirmatiile edilului cu privire la onorariul oferit pentru concertul din 2017 sunt „total lipsite de eleganta”. „imi pare rau ca Primarul General al Bucurestiului a ales…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre cele mai remarcante personaje din Romania. Felul sau direct de a fi, dar si corectitudinea cu care si-a facut meseria l-au facut sa fie iubit sau mai putin placut.

- Fostul ministru Elena Udrea, a afirmat joi seara, la Antena3, ca politicienii care conduc Romania sunt slabi, precizand, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ca face "un pas inainte si zece inapoi".Dragnea, interviu in presa americana: 'Cel mai puternic politician din Romania spune ca…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca noi initiative legislative din anumite state europene risca sa deturneze reformele adoptate anterior pentru consolidarea prevenirii coruptiei, lucru care ar putea constitui incalcari ale standardelor anticoruptie ale Consiliului Europei.