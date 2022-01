Paxlovid, alternativa la vaccinul anti-Covid, o pilulă cu circuit închis? Are un preţ SCANDALOS! Paxlovid, primul antiviral impotriva COVID-19, produs de compania americana Pfizer, mai are putn si va ajunge si in Romania. Este alternativa pentru oamenii care refuza vaccinul. Numai ca exista o singura problema uriasa: pretul pastilei va fi scandalos de mare. O pilula Paxlovid, 500-700 dolari Paxlovid este un medicament antiviral cu o combinatie de ingrediente […] The post Paxlovid, alternativa la vaccinul anti-Covid, o pilula cu circuit inchis? Are un pret SCANDALOS! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

