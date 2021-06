Stiri pe aceeasi tema

- Piesa ”Vara in care m-ai gasit” a fost compusa de PAX și Denis Roabeș (The Motans) și are toate șansele sa fie printre hiturile verii 2021. Videoclipul a fost filmat in aproprierea marii, atmosfera clipului fiind una cat se poate de autentica și de reala. ”M-am bucurat enorm sa lucrez cu bunul meu prieten,…

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Sayra este gata sa ne condimenteze vara cu o noua piesa! Dupa succesul piesei „Anonimi”, un proiect in limba italiana, artista descoperita de Marius Moga, lanseza pe 19 mai prima colaborare din cariera. „Joc murdar” este o piesa cantata in romana și engleza alaturi de Uddi și promite sa ajunga in scurt…

- “Tentatii” este o piesa despre cum sentimentele castiga mereu lupta cu ratiunea, iar din aceasta lupta a luat nastere aceasta piesa. AlbWho, pe numele ei – Alexandra Albu, este un producator promitator, care fara doar si poate, incepe sa ia prin surprindere industria muzicala romaneasca. La sfatul unui…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Antonia iși bucura fanii cu un nou single in limba romana “Imi placi tu”, lansat cu videoclip oficial colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica și optimista,…

- Dupa „Solos” și „Cea Mai Scumpa Piatra”, Julianne P. lanseaza primul ei single in Limba Engleza, „Taj Mahal”, in colaborare cu Any1, artist și producator cunoscut pentru colaborari cu Snoop Dogg, Eleni Foureira, Amna sau Mandinga. Piesa este compusa de Any1, Julianne P. și Lucian Zavoianu, producția…