Pavel Stratan, despre logodnicul Cleopatrei, Edward Sanda: „Un copil de aur”

Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda a cerut-o in casatorie pe Cleopatra Stratan chiar in ziua in care artista a implinit 18 ani și și-a serbat majoratul. Cu aceasta ocazie, cantarețul a dezvaluit și ce relație are cu viitorul socru, Pavel Stratan. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se cunosc de mai bine de 6 ani și sunt impreuna…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani și a organizat o mica petrecere, unde au fost prezenți cei mai importanți oameni din viața ei. Iubitul artistei, Edward Sanda a facut un gest surprinzator și și-a cerut iubita in casatorie, in fața tuturor. La ora 12, Edward Sanda, cel cu care formeaza un cuplu de…

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani, iar iubitul ei, Edward Sanda, i-a daruit cel mai frumos cadou: inelul de logodna. Cleopatra Stratan a ajuns la varsta majoratului, iar iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o de soție chiar de ziua ei. Artista a acceptat, iar vestea cea mare a dat-o chiar solistul,…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, iar lucrurile par extrem de serioase intre cei doi. Mai mult, parinții lor s-au intalnit deja și se ințeleg de minune. Parinții interpretului au facut primele declarații despre cum sunt parinții Cleopatrei Stratan.„Sunt…

- Emily Burghelea așteapta din clipa in clipa sa fie data in judecata de trustul Impact in urma scandalului de la Acces Direct. Fosta asistenta Acces Direct a marturisit ca Antena 1 i-a cerut o suma colosala in urma dezvaluirilor facute, insa totodata, s-au oferit și avocați de renume sa o ajute: „Dupa…

- Cleopatra Stratan (17 ani) este extrem de indragostita de Edward Sanda, cu care are o relație de cateva luni. Artista de peste Prut vorbește cu multa iubire despre alesul ei cu care viseaza sa iși intemeieze o familie. Invitata in emisiunea „Un Show de doi galbeni”, Cleopatra a vorbit deschis despre…

- Cei doi indragostiți au dat o fuga pana la mare impreuna, semn ca impacarea mult asteptata de fani chiar a avut loc. Cei doi erau de nedesparțit, locuiau impreuna, iar in momentul in care au anunțat ruptura, fanii lor au ramas uimiți. Chiar Jo a fost cea care a anunțat cu lacrimi in ochi desparțirea…

- Cleopatra Stratan ține de cateva luni bune primele pagini ale presei mondene. Fie ca este vorba despre transformarea prin care a trecut, fie ca este vorba despre relația cu Edward Sanda sau muzica, Cleo este departe de imaginea pe care o știau toți.