Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal respinge categoric afirmatia ca Banca Nationala ar fi vinovata pentru cresterea accelerata a inflatiei in Romania, a declarat vineri presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018. Rata inflatiei este…

- Parlamentarul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat joi, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit Eurostat, Romania a avut in 2017 cea mai mare creștere a salariilor din Uniunea Europeana, cu mult peste media statelor membre.

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Uniunea Europeana a inregistrat un deficit de 20,3 miliarde de euro, in ianuarie 2018 la comertul mondial de marfuri, in timp ce zona euro a inregistrat un surplus de 3,3 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. Comparativ cu ianuarie 2017, cand s-au inregistrat exporturi…

- Creditorii din zona euro vor mai acorda un imprumut in valoare de 5,7 miliarde de euro Greciei in aceasta luna, a anuntat ieri Mario Centeno seful Eurogrup, organism care cuprinde ministrii de finante ai tarilor din zona euro. Totodata, el a precizat ca Eurogrupul lucreaza la elaborarea unor masuri…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Exporturile si importurile de imbracaminte si incaltaminte au crescut anul trecut cu 29% si 30% ajungand la valoarea de 141,8 miliarde euro, respectiv 195,8 miliarde euro. In topul tarilor exportatoare de articole de imbracaminte si incaltaminte se afla Italia, urmata indeaproape de Germania, care…

- "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. Stiu ca nu este timp pentru felicitari si, din acest motiv, astazi, am venit insotita de o echipa de ministri pentru a…