Pavel Popescu (PNL): Dumitru Coarnă nu este un sindicalist. Probabil va candida pe listele PSD "Domnul Coarna nu este un sindicalist. Probabil va candida pe listele PSD, e dreptul lui s-o faca. Este un om care are o agenda politica foarte bine definita. Si astazi, intr-un eveniment solemn a zis: este evenimentul perfect, cand apare si presedintele Romaniei si ministrul de Interne, ma voi duce cu o vuvuzea, sa apar pe toate posturile de televiziune, ca sa-mi fac putina notorietate, probabil ca voi candida. Asta este domnul Coarna. Si cu pozitiile lui moderate, care au fost acum cateva luni, astazi devin total irelevante. E pacat ca avem astfel de capetenii de sindicate in Romania, si sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

