- Deputatul PNL Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, transmite joi ca angajați ai ambasadei Federației Ruse la București „efectueaza acțiuni de culegere de informații” in cadrul unor evenimente/ recepții oficiale la care nu sunt invitați. Fii la curent…

- „Nu vom recunoaste anexarea ilegala si ilegitima a acestor teritorii de catre Federatia Rusa. Nu vom recunoaste niciodata anexarea ilegala si ilegitima a peninsulei Crimeea. Pentru cei din Romania care am trait vremurile regimului comunist, aceste zile evoca momentele ridicole ale referendumului militar…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat ‚’persona non grata’’ un membru al Ambasadei Romaniei la Moscova, a transmis joi RIA, preluata de Agerpres. Potrivit sursei citate, decizia reprezinta o contramasura la expulzarea unui membru al Ambasadei Federatiei Ruse in Romania. „La 8 septembrie,…

- Autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata in Romania a unui reprezentant al Ambasadei Rusiei la București. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației…