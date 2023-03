Pavel Popescu, petrecere de adio de la PNL Sector 4

Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping a obtinut vineri al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului. Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin timp inainte de orele 11.00 (03.00 GMT), este fara apel: 2.952 voturi pentru, zero impotriva, zero abtineri. Parlamentul din China fiind, in practica,…

- O femeie a fost atacata de doi caini de lupta, in timp ce se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii. Poliția a transmis ca in speța a fost deschis un dosar penal in care este vizat proprietarul animalelor pentru infracțiunea de „intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului unui…

- Un angajat al unei spalatorii auto din municipiul Campina a fost retinut dupa ce a furat suma de 1.200 de euro dintr-un autoturism adus de catre o femeie la spalatorie, informeaza, joi, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Conform sursei citate, politistii au fost sesizati de catre o femeie in…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- Parlamentarii PNL Florin Citu, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina au depus in Parlament un proiect de lege pentru reducerea contributiilor cu 5% (de la 25% la 20%). ”Este singurul proiect de lege care creste veniturile tuturor romanilor. Acum vom vedea cine sustine cu adevarat reducerea taxelor pe forta…

- Igor Dodon, judecat in dosarul ,,Sacoșa neagra”, va parasi Republica Moldova in perioada 28 ianuarie- 5 februarie, dupa ce instanța de la Chișinau a dat curs solicitarii inaintate de avocații sai, care au spus ca acesta urmeaza sa plece la un curs de reabilitare cu fiul sau in Romania. Joi, in dosarul…

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- USR il cheama in Parlament pe șeful TVR, Dan Turturica, pentru a da explicații in scandalul vanzarii biletelor la suprapreț. „Il așteptam in Parlament pe domnul Dan Turturica – Președinte și Director General al TVR. Comisia de Cultura, Arte și Mijloace de informare in masa va avea ședința de la ora…