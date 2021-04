Pavel Popescu, deputat PNL, a decis: China și Huawei vor fi interzise de la dezvoltarea tehnologiei 5G în România Proiectul de lege 5G a fost adoptat de Guvern și a plecat la Parlament pentru dezbateri in ambele Camere. Dar nici nu a ajuns in Parlament și au aparut deja informații cum ca legea este menita sa interzica accesul Chinei și a producatorului Huawei de la industria de telecomunicații romanești, deși nicaieri in lege nu scrie așa ceva. Mai exact, deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu a dat un interviu Reuters in care declara ca „Guvernul a adoptat acest proiect de importanța vitala pentru Romania, parafand memorandumul din 2019 semnat la Washington, ceea ce inseamna ca China și Huawei sunt eliminate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta astazi in ședința proiectul de lege 5G, proiect care a aparut in prima forma in august anul trecut. In ciuda opoziției multor companii din mediul privat și a instituțiilor de profil, proiectul a ramas, in parțile esențiale, la fel ca in august. Ceea ce inseamna ca ar putea face mai…

- Orasul-port Ningbo din estul Chinei a lansat un proiect ambitios de construire a celei de-a cincea rampe de lansare pentru rachete din tara. Proiectul face parte dintr-un obiectiv mai amplu si pe termen lung de extindere a infrastructurii spatiale din China. Aceasta pentru a satisface cererea mare preconizata…

- „Miercuri si joi se vor depune plangerile penale pe Anexa 7.03 la buget”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat luni la finalul BPN al PSD despre subiect. Pe 1 martie, Marcel Ciolacu a anuntat ca social-democratii au decis sa faca plangeri penale fostului premier Ludovic Orban, actualului prim-ministru…

- Echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) care investigheaza originea pandemiei intenționeaza sa renunțe la un raport interimar referitor la misiunea sa recenta in China. Asta din cauza tensiunilor in creștere dintre Beijing și Washington legate de ancheta. Totodata, un grup internațional de oameni…

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Bugetul nu va mai ajunge astazi in Parlament, așa cum anunțase inițial premierul Florin Cițu. Anunțul a fost facut de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, el a mai anunțat ca Guvernul se va reuni in cursul acestei zile pentru a adopta forma finala a bugetului dupa favorabil…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca nu exista "niciun risc" din partea premierului Florin Citu in a-si asuma masurile pe care le va lua pentru ca e sustinut din Parlament si exista un program de guvernare care "trebuie indeplinit". "Avem un program de guvernare. Nu exista niciun risc. Programul…

- Cotația acțiunilor Xiaomi cadea vineri cu 11% la deschiderea Bursei din Hong Kong, dupa ce producatorul chinez de telefoane mobile a fost înscris de Statele Unite pe o lista neagra a companiilor supuse sancțiunilor americane din cauza legaturilor cu armata Chinei, potrivit AFP.Aceasta…