Coalitia anterioara de guvernare ACUM-PSRM a schimbat cutumele de organizare a coalitiilor in Moldova. „Poate vom ajunge in situatia cand, in viitor, nu ne vom mai axa pe perceptii, dar vom aprecia lucrurile la justa lor valoare”, a declarat liderul democrat, Pavel Filip, in cadrul unui interviu video la IPN. El mai spune ca este prematur sa se vorbeasca despre o coalitie PDM-PSRM.